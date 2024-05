Dakar et Praia passent en revue leur coopération

Le chef de l’État sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, et son homologue cap verdien, José Maria Pereira Neves, ont discuté vendredi, à Praia, de coopération bilatérale et d’intégration sous régionale, a assuré la Présidence sénégalaise.



“En visite à Praia, le président Bassirou Diomaye Faye a été chaleureusement accueilli par son excellence José M. Pereira Neves. Les deux Chefs d’État ont passé en revue la coopération bilatérale et discuté de sujets d’intérêt commun, notamment l’intégration dans la région ouest africaine”, a-t-elle notamment indiqué dans un message partagé sur le réseau social X.



La visite du nouveau président sénégalais entre dans le cadre d’une tournée diplomatique devant le mener à Conakry.



APS