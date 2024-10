Dakar, " la mère des batailles "

La course vers les sièges à l’Assemblée nationale lors des élections législatives du 17 novembre prochain s’annonce épique au lendemain de la publication des forces en présence. Au point de vue symbolique, de sa situation et comme tout simplement un grand bassin électoral, Dakar constitue un enjeu majeur de ces joutes électorales. La lutte pour le leadership du département de Dakar s’annonce comme la « mère de bataille » entre le nouveau parti au pouvoir, décidé à peser de son poids face à ses anciens alliés électoraux de Yewwi askan wi, regroupés autour de la coalition « Samm Sa Kaddu » conduite par l’actuel édile Barthélémy Dias. Mais aussi face aux coalitions conduites par l’ex chef de l’Etat Macky Sall, son ex-Premier ministre Amadou Ba.



Le département de Dakar, plus que les autres localités, représentera un enjeu majeur pour les forces en présence qui se sont formées dimanche dernier en direction des élections législatives anticipées du 17 novembre prochain.



Tombée dans l’escarcelle de l’opposition lors des dernières élections, la lutte pour le contrôle de la capitale sénégalaise s’annonce épique et sera la « mère des batailles » entre les poids lourds de la politique sénégalaise. Hormis le pouvoir socialiste qui en avait fait sa chasse-gardée au cours des premières décennies, Dakar est devenue un enjeu capital pour tous les régimes qui se sont succédé à la tête du pays. Le défi qui se pose au nouveau pouvoir ne sera ni plus ni moins que d’arracher la région de Dakar à l’opposition. L’obtention d’une majorité confortable des sièges qui lui permettra d’asseoir son projet politique passe sans conteste par une mainmise sur l’électorat dakarois.



Dans cette voie, un contrôle surla capitale sénégalaise sera primordial. Désigné tête de liste nationale de la coalition « Samm Sa Kaddu » (Taxawu Sénégal, le Prp, les Serviteurs, l’Arc, Gueum Sa Bopp, le Pur et Agir), le maire de Dakar, BarthélémyDias sera en première ligne pour mener les troupes de la liste départementale de Dakar.



Dans cette bataille, l’édile de la ville deDakar aura des défis majeurs à relever : S’il peut encore en tant que premier magistrat de Dakar s’adosser sur les réalisations menées depuis quelques années dans la commune de Dakar, force est de se demander s’il garde encore cette cote de popularité qu’il s’est taillée d’abord avec son leader de Taxawu Dakar Khalifa Sall qui a réussi à mettre en ballotage le parti au pouvoir en 2017 dans le département de Dakar. Cet atout, Barthélémy Dias a réussi à le fructifier durant son long compagnonnage avec l’actuel leader de Pastef au sein de la grande coalition Yewwu Askan wi. Quoiqu’il en soit, les législatives permettront à la coalition présidentielle portée par Ousmane Sonko d’apporter une réponse politique et surtout de laver son honneur face à ses anciens alliés qui, selon une bonne frange de militants, se sont montrés déloyaux vis-à-vis de ladite formation. Le maire de Dakar sera donc attendu dans la capitale. Un terrain dans lequel il va trouver son adversaire Abass Fall qui va mener le Pastef. La dernière présidentielle remportée avec 280.000 voix suffira-t-il comme baromètre pour le camp présidentiel. Outre Barthélemy et ses alliés, le Pastef se prépare à un duel avec Takku Wallu Sénégal, qui a pris une grande envergure depuis l’intronisation de l’ancien président Macky Sall comme tête de liste et avec comme principal allié le Parti Démocratique sénégalais (PDS). Devant ses nouvelles responsabilités, Amadou Ba espère également avec sa nouvelle coalition « Jam ak Njarign » opérer une reconfiguration dans l’échiquier politique. Très attendu, l’ancien Premier ministre aura une carte à jouer dans ses consultations.



Cette inter coalition avec le Ps, sera-t-elle cependant suffisante à l’ancien candidat présidentiel pour faire basculer Dakar au regard du lourd score obtenu il y a seulement quelques mois par la coalition Diomaye Président aussi bien à Dakar que sur le reste du pays ? C’est en tout cas, le moment de se peser et de se relever de la grosse déception subie lors de la présidentielle. Ce qui sûr est que qui gagne Dakar a de fortes chances de gagner le Sénégal.



SUD QUOTIDIEN