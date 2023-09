De Bressuire au Sénégal, via la Mauritanie, un convoi du cœur s’élancera le 11 septembre

Si tout va bien, leur voyage durera quinze jours. Mais, aguerris, Serge Caillon et Pascal Baudry savent que bien des aléas peuvent se dresser sur leur parcours.



Lundi 11 septembre, le duo quittera le Bocage bressuirais en direction du continent africain. Un périple de 4 500 kilomètres jusqu’au sud du Sénégal, avec une escale en Mauritanie.



"Nous y laisserons une voiture à l’un de nos transitaires, qui facilite nos déplacements depuis plusieurs années", explique Serge Caillon, de l’association Convoi du cœur.



Le premier périple remonte à 1990



Les deux tiers des 80 m³ de marchandises acheminés (matériel scolaire, médical et vêtements) seront aussi déposés par la même occasion, à Nouadhibou. Ils émanent du déstockage d’une association vendéenne. "Une partie de ce volume sera laissée à la mairie, pour une redistribution aux habitants. Il y en aura aussi pour une maison de santé. Tout le matériel scolaire sera confié à la mission catholique." Le dernier tiers, collecté par l’intermédiaire de l’association bressuiraise L’Alexis-Camille, sera orienté vers trois villages du Sénégal.



Serge Caillon et Pascal Baudry saluent au passage le soutien apporté par plusieurs personnes en particulier pour le chargement. Le duo est rompu à ces aventures solidaires, le premier d’entre eux remontant à 1990 en direction de Hodac, en Roumanie. Le voyage suivant en Afrique devrait être organisé en Guinée, à l’horizon 2025. Quarante lits récupérés à l’Ehpad La Cressonnière de Cerizay seront notamment acheminés.



