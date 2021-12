De l’innovation entrepreneuriale dans le Gandiolais : Mamadou DIA dévoile son projet TABAX NITÉ – vidéo

À NDIOL, les chantiers sortent de terre. Des jeunes formés par le projet, construisent le projet. Une façon pour l’initiateur et entrepreneur social Mamadou DIA de stimuler chez la nouvelle génération, la foi en soi et l’expression de la plénitude de ses capacités. Ce vaste espace va bientôt abriter diverses activités de formation sur des métiers variés. Une manière de lutter contre le chômage endémique et la ruée vers la migration clandestine. À cela s’ajoute, un épicentre pour les groupements féminins et une structure de santé offerte aux localités environnantes. Non loin de là « Défarat », un centre de recyclage des déchets plastiques fait son bonhomme de chemin à côté de la maison culturelle Aminata. Un appel à révolution des mentalités adressé au Sénégal et à l’Afrique, lancé depuis le Gandiolais …