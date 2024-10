Débordement du fleuve Sénégal : Diomaye annonce une visite à Kédougou

Le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye sera à Kédougou, vendredi et jeudi prochains. Il y effectuera une visite de terrain à la suite des crues du fleuve Sénégal avec son lot de dégâts. Il l’a fait savoir, ce lundi 14 octobre, lors de la cérémonie de lancement du référentiel de «l’Agenda national de transformation Sénégal 2050 » au Centre international de conférences Abdou Diouf (CICAD) de Diamniadio.



«Je voudrais, avant tout propos, exprimer ma compassion et ma solidarité aux populations riveraines du fleuve Sénégal qui ont été durement frappées par les inondations dues aux crues du fleuve éponyme. Mes chers compatriotes, je me rendrai dans la région de Kédougou pour apporter mon réconfort aux populations éplorées les 18 et 19 octobre 2024 », a-t-il annoncé.



Toutefois, le chef de l’État a indiqué que la ministre de la Famille et des Solidarités, accompagnée du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, sera également au chevet des populations qui ont été touchées par les inondations.