Débordement du fleuve Sénégal à Podor : des familles de Tivaouane et Fanaye Walo évacuées

Les cris de détresse des habitants de Tivaouane, l’un des hameaux du village de Mboyo, ont alerté les autres villages encore épargnés par le débordement du fleuve Sénégal.



Les opérations d’évacuation ont eu lieu sous une forte pluie accompagnée de vents forts.



L’adjointe au chef du village de Mboyo, Arame Ly, a informé les autorités administratives, qui à leur tour ont saisi la Brigade des sapeurs-pompiers de Podor qui sont intervenus sur les lieux.



Tivaouane est situé au sud de Mboyo, à quelques centaines de mètres du marigot dénommé le Gayo, sur la route qui mène à Guédé Village, chef-lieu de la commune du même nom.



‘’Les sapeurs-pompiers, à bord des pirogues motorisées à travers plusieurs rotations ont évacué beaucoup de familles”, a déclaré Mme Ly, faisant le bilan des secours, ajoutant qu’elles ont été relogées au siège de la Plateforme des femmes de Mboyo, près du lycée du village.



‘’Nous avons laissé dans les eaux des vivres et des bagages que nous n’avons pas pu sauver. La situation était préoccupante quand nous quittions le hameau’’, a raconté Aïssata Sy entourée de ses proches encore sous le choc.







Face à cette situation, plusieurs personnes ont répondu à l’appel à la mobilisation lancé par des proches et autres habitants des localités environnantes. Jeunes, femmes et même personnes âgées ont participé à l’évacuation des sinistrés qui a duré des heures.



‘’La pluie tombée dans la nuit de mercredi à jeudi a amplifié la situation à Fanaye Walo où quatre familles ont été évacuées par les sapeurs-pompiers de Podor. Mais dix autres étaient sous menace des eaux du fleuve Sénégal’’, a indiqué le maire de Fanaye, Malick Haby Toumbou.



Le maire, par ailleurs président de l’Association ”Biir Jam e Sidi”, a précisé que deux Périmètres irrigués villageois (PIV) de 75 hectares au total sont sous les eaux.



Fanaye Walo, un village du département de Fanaye, dans le département de Podor, se situe au bord du Ngallenka, un des affluents du fleuve Sénégal.



A Guédé village également, la crue a progressé jusqu’à atteindre des maisons situées au bord du Doué, un autre affluent, selon Yaya Oumar Aw, un notable du village.



Dans ce village, les populations s’organisent en attendant les autorités administratives.



