Décès d’Abdel Aziz Bâ : Saint-Louis perd un acteur clé de la santé

Saint-Louis est en deuil après l’annonce du décès d’Abdel Aziz Bâ, gestionnaire du Centre de Santé de Saint-Louis. Originaire du quartier Sud de l’île, il était un acteur engagé du secteur sanitaire, apprécié pour son humanisme, sa rigueur et son dévouement.



Assistant social de formation, il a toujours placé l’intérêt des patients au cœur de son engagement professionnel. Son rôle a été particulièrement remarquable lors de la lutte contre la Covid-19, période durant laquelle il s’était investi sans relâche dans les campagnes de sensibilisation et de prévention. Il était un homme de valeurs, pieux et toujours prêt à aider.



Ndarinfo adresse ses sincères condoléances à sa famille, ses amis, ses collègues ainsi qu’à toute la communauté de Saint-Louis.