Décès d'Alioune Badara DIAGNE "Golbert"

Saint-Louis est plongée dans le deuil suite à l'annonce de la disparition d'Alioune Badara Diagne Golbert, survenue, ce matin, à l’hôpital régional. C'est un monument de la culture, du sport, de la presse qui tire sa révérence. Homme serviable doté d'une grande générosité, un amoureux de NDAR et digne fils de NDAR qu'il choyait et défendait de toutes ses forces. Un artisan constant du rayonnement de la ville s'en va après avoir formé plusieurs générations à travers sa radio, la Téranga FM.



NDARINFO se joint à la tristesse partagée, en acceptant la volonté divine, infaillible. Nous présentons nos condoléances à sa famille et à toute la population.