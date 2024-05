Décès d'Oustaz Mouhamad Lamine THIAM de la radio Dunyaa/Saint-Louis

Nous apprenons le retour vers l'au-delà d'Oustaz Mouhamad Lamine Thiam, une des voix religieuses de la radio Dunyaa de Saint-Louis.



Il est connu pour avoir été le point focal d'Oustaz Alioune Sall dans la ville tricentenaire et se chargeait de l'organisation de ses conférences à Saint-Louis et ses environs.



Un homme d'une grande courtoisie et d'une gentillesse notoire. Ndarinfo exprime sa compassion à sa famille, ses collègues de la radio et prie pour qu'Allah lui fasse miséricorde et l'accueille dans son paradis.



