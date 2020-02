Décès de Cheikhal Khalifa ould Cheikh Hadramé : Vibrant hommage de l'AIUS à un "éminent homme de Dieu"

• L’Imam Ratib de Saint-Louis Cheikh Sidy Ahmed DIALLO, Président du Conseil de l’Association des Imams et Ulémas de Saint-Louis



• Imam Mouhamed Sakho Président Exécutif de l’Association des Imams et Ulémas de Saint-Louis

• Imam El Hadj Idrissa Mbengue Président du Conseil des Sages de l’Association des Imams et Ulémas de Saint-Louis



• Imam Babaly, Imam Cheikh Tidiane Diop, Imam Boubacar Diakhaté respectivement 1er, 2ème et 3ème Vice-Président de l’Association des Imams et Ulémas de Saint-Louis



• Professeur Cheikh Tidiane Fall de l’UGB, Secrétaire Général de l’Association des Imams et Ulémas de Saint-Louis



• Et l’ensemble des Imams et Ulémas de Saint-Louis



ACCEPTENT LA VOLONTÉ DIVINE ET VOUS FONT PART DU RAPPEL À DIEU de

Cheikhal Khalifa ould Cheikh Hadramé, une grande figure religieuse de la Tarikha Khadriya survenu en France des suites d’une maladie.



Notre pays vient de perdre un éminent homme de Dieu,

QU’ALLAH LUI ACCORDE SON PARDON ET SA MISÉRICORDE ET L’ACCUEILLE AU PARADIS FIRDAWS. AMINE



L’Association des Imams et Ulémas de Saint-Louis (AIUS), présente à sa famille, ses Talibés et à toute la Ummah Islamique ses plus sincères condoléances.