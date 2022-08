Décès de Iba NDIAYE : Un grand serviteur se retire

Il était au premier plan des combats pour l'émergence socio-économique dans la Langue de la Bravoure. Iba Ndiaye s'en est allé hier au terme d'une vie d'engagement et de dévouement au service de sa ville et de son quartier, Goxu Mbacc



Une grande bibliothèque de l'engagement communautaire se ferme. Il a vu naître les conseils de quartiers et avait resté une personne ressource dans son organisation et l'optimisation de son fonctionnement. Son expérience avait été en constance sollicitée et il se donnait avec générosité, constance et humilité.



Iba NDIAYE aura vécu et servi sans bruits, loin des projecteurs.



NdarInfo présente ses vives condoléances à sa famille, à la ville et prie pour que le Tout Puissant de l'accueillir aux plus somptueux paradis.