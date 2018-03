Décès de Malick Ngningue : Diaminar en larmes

Tout le quartier est sous le choc suite à l’annonce, ce matin, de la disparition de Malick Ngningue. Un fervent musulman et un disciple de la Tarikha Tidjane s’en est allé, laissant un grand vide au quartier de Diaminar qu’il avait servi avec dévouement.



Homme serviable et effacé, l’on retiendra de cet ancien élève du lycée Charles De Gaulle, sa gentillesse inégalée et sa noblesse de coeur. Son enterrement est prévu à 17 heures à la moquée de Pikine.



Qu'Allah l'accueille au paradis



NdarInfo, très attristé, exprime toute sa compassion à sa famille et à toute la ville.