Décès de Serigne Mansour Sall, Khalife de Serigne Abass Sall

Le khalife de feu Abass Sall a rendu l'âme, hier lundi 16 août dans la soirée à Dakar. Serigne Mansour Sall sera inhumé, ce mardi matin à Louga. Le défunt Khalife de la famille Abass Sall est décrit comme un intellectuel et cadre africain.



Pour rappel, Serigne Abdoulahi Ibn Abass Sall est un guide et un chef religieux sénégalais, qui a vécu à Louga et consacra toute sa vie à la propagation de l'Islam et de la Tijanniyya.



Avc SENEWEB