Décès de Woré Gana Seck

Woré Gana Seck est décédé ce mardi 30 aout 2022. Elle fut responsable de l’Organisation non gouvernementale (ONG) Green Sénégal, et présidente de la commission de l’Environnement du Conseil économique social et environnemental (CESE).



Originaire de Bargny, elle était une militant écologiste. «Elle fait partie de ces Sénégalaises qui ont décidé bien avant tout le monde de se battre pour des combats qui n’avaient pas encore pris place dans le quotidien des citoyens et des citoyennes du Tiers monde : l’environnement. Elle est aujourd’hui une icône pour les femmes et pour les défenseurs de l’environnement et de l’agriculture durable », avait écrit le site Scienceetbiencommun sur elle.