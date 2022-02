Décès de l'animatrice Zeynabou DIALLO : une âme pieuse et solidaire s'en va.

L’animatrice a tiré sa révérence samedi dès suite d'une maladie. La presse de Saint-Louis voit s'éteindre une étoile de discipline, de correction, de discrétion, d’altruisme et de piété. Son émission « Sopeye Seydina Mouhammad ( Psl ) diffusée tous les jeudis sur les ondes de station locale Dunya FM, avait fini d’être une passerelle pour la brave dame de créer une association solidaire. " Zeyna" comme on la surnommait affectueusement œuvrait ainsi au bénéfice des personnes démunies et des écoles coraniques.



La prière mortuaire et la levée sont prévues demain à 11 heures à la mosquée Abass SALL de Corniche.

NdarINFO présente ses sincères et vives condoléances à notre sœur et consoeur Daba DIALLO et à toute sa famille.



Qu’Allah l’accueille à Firdaws