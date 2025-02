Décès de l'étudiant Matar DIAGNE à l’UGB : Le procureur de Saint-Louis ordonne une autopsie

L’Université Gaston Berger (UGB) de Saint-Louis est sous le choc après la découverte du corps sans vie de Matar Diagne, étudiant en Master de Droit Public, dans la nuit du 10 février 2025. Il a été retrouvé dans sa chambre au campus 1.



Selon un communiqué du Parquet de Saint-Louis, les autorités judiciaires et la Brigade de Recherches de la Gendarmerie nationale se sont rapidement rendues sur place pour effectuer les premières constatations. Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes du décès, et une autopsie a été ordonnée.



En réaction à ce drame, la coordination des étudiants de l’UGB a décrété une journée noire et 24 heures de cessation de toute activité pédagogique en hommage au défunt.