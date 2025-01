Décès du Pr Abdoulaye DIÈYE : Un éminent spécialiste de la réforme foncière s'en va

Le Sénégal perd un expert de renom dans le domaine foncier avec le décès du Pr Abdoulaye DIÈYE. Membre de l’équipe technique de la Commission Nationale de Réforme Foncière, le Pr DIÈYE s’est distingué par sa profonde connaissance des problématiques foncières du pays.



Tout au long de sa carrière, le Pr DIÈYE a œuvré pour une gestion foncière plus juste et équitable au Sénégal. Ses travaux et son engagement au sein de la Commission Nationale de Réforme Foncière ont contribué à éclairer les enjeux complexes liés à la propriété et à l’utilisation des terres.



La disparition du Pr Abdoulaye DIÈYE constitue une perte immense pour le Sénégal. Son expertise et sa passion pour les questions foncières manqueront cruellement à ceux qui travaillent à améliorer la gestion des terres dans le pays.



NdarInfo présente ses condoléances à sa famille, à la population de Saint-Louis terre de ses origines et au quartier Sud de l'île.