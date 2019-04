Décès du journaliste Momar Seyni NDIAYE

C’est avec tristesse que nous apprenons la disparition de Momar Seyni NDIAYE survenu, ce matin, dès suite d’un AVC. Un grand journaliste et professeur de communication politique. Ancien journaliste au Soleil, formateur au CESTI, il a été chargé de la Communication à l'ONAS avant de devenir chroniqueur à la SENTV. Il était d'une gentillesse et d'une générosité remarquables.



Une grosse perte pour la presse sénégalaise. NDARINFO.COM, très attristé, présente ses sincères condoléances à sa famille et à toute la population sénégalaise.