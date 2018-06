Déclaration du Forum civil sur l’appel du Président de la République pour une concertation sur les ressources pétrolières et gazières

s

Le Forum Civil constate que la découverte de pétrole et de gaz, dans notre pays, suscite de nombreux débats dans un contexte chargé à la fois d’espoirs et d’appréhensions. Ces débats portent essentiellement sur les retombées économiques de l’exploitation de ces ressources.Les enjeux environnementaux, sociaux et autres, qui semblent être relégués au second plan, doivent, en ce qu’ils constituent les préalables d’une gestion durable et participative de ces ressources, être suffisamment pris en compte.L'appel du Président de la République à toutes les forces vives de la nation, à une concertation sur la gestion des ressources gazières et pétrolières pour permettre à notre pays d’en tirer le meilleur profit dans "la cohésion et la solidarité", revêt donc une importance capitale.Dans la perspective du démarrage des exploitations prévu vers 2021- 2023, il est plus que nécessaire de mener, sereinement, la concertation sur la gouvernance des ressources et l’utilisation des revenus qui seront issues de leur exploitation.La concertation est d’autant plus pertinente que, dans le contexte de la mise en œuvre de l’ITIE et du PSE comme matrice des politiques économiqueet sociale, une place importante doit être accordée à la transparence et la bonne gouvernance.L’intérêt à organiser une large concertation procède de :En guise de rappel, l’article 25-1 de la Constitution dispose : «Quant à l’article 25-3, il dispose en son alinéa 4 que « Tout citoyen a le devoir de préserver les ressources naturelles et l’environnement du pays et d’œuvrer pour le développement durable au profit des générations présentes et futures ».Il est important de tirer des leçons des différentes expériences, ailleurs dans le monde, liées à la gestion des ressources minérales afin de concevoir un cadre adéquat permettant de prendre en charge les préoccupations des différents acteurs. . Il est donc impératif d’adopter les meilleurs principes de gouvernance et de gestion de nos ressources. Le gouvernement procède à la révision du code pétrolier et aura à adopter d’autres textes, notamment la loi d’orientation sur le secteur, la loi sur la gestion et la répartition des revenus générés par l’exploitation des ressources et la loi sur le contenu local.La concertation prévue devrait réunir toutes les forces vives de la nation car, selon la Constitution, les ressources naturelles appartiennent au peuple. En conséquence, les citoyens, la société civile, le patronat, les syndicats, les partis politiques et les institutions de la République doivent être associés.Les points suivants pourraient, entre autres, être abordés lors de la concertation :La concertation devrait permettre une bonne gouvernance et une bonne gestion du secteur qui passe par:- l’instauration d’un dialogue national permanent qui aboutit à l'adoption d’une charte nationale pour une gestion des ressources minérales dans la paix sociale et la stabilité et dans l’intérêt des générations présentes et futures.Fait à Dakar, le 06 juin 2018