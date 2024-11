Défaut d'éclairage public : "Black-out" sur le pont Faidherbe de Saint-Louis

Le pont Faidherbe qui avait jadis fait donner à Saint-Louis le surnom de « ville lumière » sombre dans une obscurité qui frise la honte et l'indignation. Quelques candélabres sur les deux travées coté île illuminent timidement l’ouvrage. Une situation qui, sans conteste, plonge les usagers dans une insécurité totale.



L’éclairage convenable du pont doit être inscrit comme une action prioritaire pour le successeur de Mansour FAYE. Il faut dire que c’est sous le magistère de ce dernier que le cordon ombilical entre l’île de NDAR et le Faubourg de Sor, a connu ses jours les plus sombres.



Pourtant, c’est lui qui, en quête du fauteuil municipal, lançait cette pique à son prédécesseur Cheikh Bamba DIEYE : « Le pont Faidherbe est le seul endroit éclairé de Saint-Louis ». Aujourd’hui, le sort lui revient à la figure comme l’une des tâches noires les plus persistantes de son bilan.



