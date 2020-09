Délinquance et criminalité: 2882 individus interpellés, 400 kg de chanvre indien saisis, 5 bandes de malfaiteurs démantelées

La Direction générale de la Police a rendu public hier, les statistiques de la criminalité en août 2020. Le bilan fait état de 2 882 individus interpellés, 5 bandes de malfaiteurs démantelées et près de 400 kg de chanvre indien saisis.



« Il y a eu 299 individus appréhendés pour atteintes aux biens (vols, recel, abus de confiance, détournement, escroquerie), 196 pour infractions au code des drogues, 94 pour atteintes aux personnes (homicides, accidents, tentative de meurtre, coups et blessures volontaires, violences à ascendants, viol, attentat à la pudeur) 182 pour atteintes à la paix publique, 264 pour ivresse publique et manifeste et 1847 pour vérification d’identité », lit-on dans le communiqué de la police.





Le Bureau des Relations publiques de la Police a également précisé que, dans cadre de la lutte contre le grand banditisme, 5 bandes de malfaiteurs ont été démantelées, dont 1 pour vol en réunion commis la nuit avec usage de moyen de transport. Un cas d’atteinte à l’intégrité physique ayant entraîné mort d’homme, a également été noté.



Près de 400 kg de chanvre saisis



S’agissant de la lutte la lutte contre le crime organisé, le communiqué renseigne que la Direction de l’Office Central de Répression du Trafic Illicite des Stupéfiants (DOCRTIS) a également frappé fort, en démantelant plusieurs groupes criminels. Elle a également saisi 395,553 kilogrammes de chanvre indien.



« Il s’agit de 32 pour crimes et délits contre la chose publique (blanchiment de capitaux, outrage à agent dépositaire de la loi, usurpation d’identité et faux et usage de faux), 46 pour crimes et délits contre les particuliers (abus de confiance, escroquerie, vols simples, recel), 46 pour infractions aux TIC (sextorsion, transactions frauduleuses, harcèlement, chantage, injures …) et 09 pour infractions au code des drogues (trafic international et intérieur d’haschich) », précise le communiqué.



La Police de l’Air et des Frontières (DPAF) aussi, n’a pas chômé durant le mois d’août. Elle a interpellé et déféré 21 personnes, dont 4 de nationalités étrangères pour diverses infractions. « Les 09 sont arrêtés pour trafic de migrants, 05 pour usurpation d’identité, 02 pour usurpation de titres ou fonctions, 01 pour faux et usage de faux, 01 pour vagabondage, 01 pour détention de chanvre indien, 01 pour homicide, 01 pour faux témoignage et 02 pour autres infractions », précise le document.