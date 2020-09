Démarrage ’’incessamment’’ des travaux de dragage et de balisage de la brèche (ministre)

Le ministères des Pêches et de l’Economie maritime, et celui en charge du Développement communautaire et de l’Equité territoriale, viennent de signer un contrat d’un montant de 7 milliards 242 millions 343 927 francs CFA, portant sur le dragage et le balisage de la bèche sur le fleuve Sénégal à Saint-Louis (nord).