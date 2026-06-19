Demba Ba nommé directeur sportif du Havre Athletic Club

Demba Ba devient le nouveau directeur sportif du Havre Athletic Club (HAC), a officialisé le club vendredi. L'ancien international sénégalais succède à Mathieu Bodmer, parti rejoindre le Stade Malherbe de Caen au terme de la saison.

Trois ans à bâtir le projet dunkerquois





Avant de rejoindre la Cité Océane, Demba Ba a passé trois saisons à la tête du projet sportif de l'USL Dunkerque, arrivé à l'été 2023 dans un club alors en pleine reconstruction. Sous sa responsabilité, le club nordiste a notamment terminé 4e de Ligue 2 en 2025, disputant les barrages d'accession, et atteint les demi-finales de la Coupe de France, où il avait mené 2-0 face au Paris Saint-Germain avant de s'incliner 4-2. Cette saison, l'USL Dunkerque a terminé à une 10e place plus discrète.





Un parcours de joueur entre l'Allemagne, l'Angleterre, la Turquie et la Chine





Révélé à Hoffenheim, en Bundesliga, Demba Ba a ensuite construit sa carrière en Angleterre, où il a porté les couleurs de West Ham, Newcastle puis Chelsea, club avec lequel il a notamment disputé la Ligue des champions. L'attaquant a par la suite poursuivi sa carrière en Turquie, puis en Chine, avant de se reconvertir dans la direction sportive. International sénégalais, il reste l'une des figures marquantes du football national des années 2010.





Un retour dans sa région d'origine





Né à Sèvres, Demba Ba a grandi dans la région havraise, où il a fait ses premiers pas footballistiques à l'ES Mont-Gaillard, avant de passer par l'ASPAH puis le SC Frileuse, et d'intégrer la section foot-études du collège Jehan-Le-Pôvremoyne à Saint-Valéry-en-Caux. Il n'a toutefois jamais porté le maillot du HAC en tant que joueur, ce qui fait de cette nomination un retour aux sources inédit, par la fonction plutôt que par le terrain.





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