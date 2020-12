Dembourou Sow : ‘’ Même pour dormir, je mets un sabre sous mon oreiller’’.

Le député Alioune Demboury Sow, raillé par ses collègues qui l’ont surnommé « borom diasi yi », s’est fendu dans une auto glorification. « Je suis homonyme de Seydina Alioune (compagnon du Prophète Mouhamed), donc cela me fait plaisir quand vous me surnommez boroom diassi yii ».



Rappelant son identité peulh, il rajoute : «je suis éleveur et fier, en dormant je mets un sabre sous mon oreiller ». Et pour terminer Alioune Demboury clame haut et fort : « je n’ai peur de rien »!