Démission de Mahammad Dionne : Formation d'un nouveau gouvernement "dans les prochaines heures"

Le Premier ministre Mahammad Dionne a présenté, ce vendredi, sa démission ainsi que celle du gouvernement au Président Macky Sall. Ce dernier l'a acceptée avant d'avoir un tête-à-tête avec son désormais ex-chef de gouvernement.



À l'issue de cet entretien, Dionne a fait une déclaration pour dire qu'il était venu au Palais féliciter le chef de l'État, pour sa réélection, le remercier pour l'occasion qu'il lui a offerte, avec son équipe, de servir le pays, et, comme le veut la Constitution après une présidentielle, lui présenter la démission de l'ensemble du gouvernement.



Avant de boucler son point de presse, l'ancien Premier ministre a déclaré que le gouvernement, lui à sa tête, a signifié au chef de l'État sa disponibilité. Est-ce un indice pour dire qu'il sera reconduit dans ses fonctions ? Les prochaines heures le diront.



En effet, on annonce la divulgation du nom du prochain chef du gouvernement "dans les prochaines heures" et le début des consultations d'ici à demain, samedi 6 avril.



À la suite de Dionne, le secrétaire général de la présidence, Maxime Jean-Simon Ndiaye, a lu un message du président de la République, qui a félicité le chef du gouvernement sortant et son équipe et annoncé qu'"incessamment, un nouveau gouvernement sera formé".



