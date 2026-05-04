Démonstration de force : la coalition « Diomaye Président » investit Mbour le 9 mai

Souvent critiquée pour son manque supposé de base populaire, la coalition « Diomaye Président » entend répondre par une démonstration de force prévue le samedi 9 mai à Mbour.





Le choix de cette localité est jugé stratégique car Mbour constitue non seulement le fief de Diomaye Faye, mais se situe également dans la sphère d’influence de Serigne Guèye Diop, l'actuel ministre de l'Industrie et du Commerce présenté comme l’une des figures importantes de la coalition.





En prélude à cet événement, le comité d’organisation fera face à la presse ce lundi à partir de 10h dans un restaurant situé sur la VDN pour détailler les contours de ce rassemblement.







MS/NDARINFO





