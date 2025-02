Départ armée française du Sénégal : Les deux pays créent une commission conjointe

Les ministres des Affaires étrangères de la France et du Sénégal ont décidé de créer une commission conjointe pour organiser le départ des éléments militaires français.



Selon un communiqué conjoint de Jean-Noël Barrot, ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, et Yassine Fall, ministre sénégalaise de l’Intégration africaine et des Affaires étrangères, «les deux pays entendent travailler à un nouveau partenariat en matière de défense et de sécurité qui prenne en compte les priorités stratégiques de toutes les parties»,



A noter que plusieurs pays d’Afrique de l’ouest notamment le Mali et le Niger ont acté le départ des militaires français de leur sol. Une décision qui a été pris auparavant au Sénégal par l’ancien Président Abdoulaye WADE. Cependant, en 2012, Macky SALL, à son arrivée au pouvoir avait signé un nouvel accord de partenariat militaire avec Sarkozy.