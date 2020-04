Départ de GOLBERT : la culture en deuil

Le Ministère de la culture et l'ensemble des acteurs culturels de la Région de Saint-Louis à travers la directrice du centre culturel régional de Saint-Louis présentent leur vive condoléances suite au décès d'Alioune Badara DIagne Golbert. "Aujourd'hui, toute la ville de Saint-Louis qui perd un homme multidimensionnel, un homme de culture et d'une générosité incommensurable qui a toujours oeuvré pour le développement de sa chère ville", renseigne un communiqué transmis à NDARINFO. "C'est tout le Sénégal qui a perdu mais plus la famille de la culture. Que le bon Dieu l'accueil en son saint paradis", indique le document.