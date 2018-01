Dernière minute : les francs-maçons obligés d’annuler leur réunion prévue à Dakar

Le peuple sénégalais vient d’affirmer sa suprématie. Déjà en 1985, le khalife des tidianes d’alors, Serigne Abdou Aziz Sy Dabakh, avait fait reculer les francs-maçons qui voulaient organiser un séminaire à Dakar. Aujourd’hui qu’il n’est plus là, les Sénégalais ont pris leurs responsabilités.





Et c’est sur les réseaux sociaux qu’ils ont vivement contesté cette rencontre qui allait se tenir dans notre capitale les 2 et 3 février prochain. La Grande Loge Traditionnelle et Symbolique d’Afrique (Gltsa), qui se chargeait de l’organisation, a annoncé que l’événement n’aura finalement plus lieu.





Du côté de l’hôtel King Fahd Palace, même son de cloche. L’établissement hôtelier a fait savoir qu’il renonce à abriter la manifestation.



