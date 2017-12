Des artisans de Saint-Louis reçoivent des titres de qualification ( vidéo )

Plusieurs maitres d’apprentissage et apprentis artisanaux de Saint-Louis ont reçu, jeudi, des titres de qualification, au terme d’un stage de renforcement de capacité organisé par l’Etat du Sénégal et la coopération luxembourgeoise. Ces artisans ont intégré la formation à partir d’un processus sélectif sur divers domaines, dont la menuiserie (bois et métallique), la plomberie et la couture.



« Ces titres leur permettront d’avoir une reconnaissance vis-à-vis de l’État et de la société », a expliqué Amadou DIOP, l’adjoint au gouverneur chargé des affaires administratives en marge d’une grande mobilisation à la chambre des Métiers.



Le directeur de l’apprentissage a réaffirmé l’engagement du ministère de la Formation professionnelle et de l’artisanat à renforcer l’employabilité des jeunes, en indiquant que cette formation certifiante s’inscrit dans cette optique.



« Il faut permettre aux jeunes qui évoluent dans les apprentis d’avoir les mêmes chances et les mêmes opportunités que ceux qui ont choisi d’aller à l’école », a ajouté Ousmane Adama DIA. « Cette cérémonie consacre l’équité », a-t-il expliqué en indiquant que « l’État a le devoir des mettre les jeunes au même pied d’égalité ».



►►► Voici, en vidéo, la réaction des parties prenantes