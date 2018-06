Des centaines de pèlerins en direction de Nimzatt bloqués à Rosso pour 53 000 francs Cfa

«On nous réclame la somme de 53 000 francs Cfa pour entrer en Mauritanie. C'est la police et la gendarmerie mauritaniennes qui nous ont bloqués ici. Auparavant on payait 15 000 francs Cfa et aujourd’hui, ils nous demandent de payer 4 fois plus. Ce que nous refusons. Tous les chauffeurs sont là et ils ont décidé de ne pas payer", a déclaré Djiby Diop chauffeur de transport en commun joint au téléphone par PressAfrik.



Actuellement, a-t-il souligné, les chauffeurs ne disposent pas de moyens pour appeler les autorités sénégalaises ainsi que celles de la Mauritanie pour qu’elles nous viennent en aide.



Par ailleurs, le conducteur pointe un doigt accusateur sur les autorités étatiques sénégalaises qui auraient une grande part de responsabilité dans cette affaire.



PRESSARIK