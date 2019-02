"Des français ont participé à l'arrestation de Karim Xrum Xax...", révèlent les activistes

Les membres du mouvement «Nittu Deeg», «France Dégage» et "Urgence Panafricaniste" ont révélé ce mercredi face à la presse que des français ont participé à l'arrestation le lundi 25 février par la police sénégalaise, de leur camarade Abdou Karim Gueye plus connu sous le pseudonyme de Karim Xrum Xax.



« D’après les informations que nous avons reçu émanant de Karim, des français ont participé à son arrestation. Car ils pensent qu’ils peuvent profiter de notre pétrole pour les 5 ans à venir, si Macky est réélu. Nous pensons ceux qui doivent être poursuivis par la justice dans ce pays c'est plutôt Mbaye Prodac Niang, Mamour Diallo 94 milliards, Mousatapha Cissé Lo qui se nourrissent d'insultes du matin au soir, Moussa Diop et ses invectives à l'endroit à la communauté mouride », indique Guy Marius Sagna.



De poursuivre : « S’ils pensent que l’arrestation de notre frère nous intimide, Macky Sall et ses alliés qu'ils se détrompent. S’ils pensent, qu’ils peuvent nous faire gober son réélection au premier tour, qu’ils se détrompent.» A en croire ces activistes l’arrestation de leur « frère » n’est rien d’autre qu’une stratégie du gouvernement en place afin de leur occuper l’esprit au moment les résultats de la présidentielle sont volés.



Ces activistes ont donné rendez vous à la population sénégalaise lundi prochain devant le Tribunal de Dakar pour empêcher « cette maquillage de la justice ».



Le rappeur Xrum Xax a été arrêté lundi à la Place de l’Indépendance où il enregistrait une vidéo pour demander aux populations de manifester contre le déroulement du scrutin présidentielle 2019. Il a été placé en garde à vue à la Sûreté urbaine de Dakar pour "incitation à la révolte et injures publiques" contre le Premier ministre, Boun Abdallah Dionne. Déféré au Parquet, il sera jugé le 4 mars prochain.



DAKARMATIN