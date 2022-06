Des politiques favorables aux opérateurs ont placé les industries du gaz naturel du Sénégal et de la Mauritanie sur la voie du succès

Selon lui, c'est leur capacité à réduire les formalités administratives, à rechercher des solutions mutuellement bénéfiques et à penser à long terme qui permettra à la Mauritanie et au Sénégal de récolter les immenses bénéfices de la province d'hydrocarbures, qui devrait fournir environ 2,5 millions de tonnes par an de gaz naturel dans sa phase initiale.



"Kosmos félicite la Mauritanie, le Sénégal, ainsi que leurs ministères respectifs et leurs compagnies pétrolières nationales pour avoir travaillé ensemble de manière si efficace afin de parvenir à un accord qui permet à leurs ressources gazières communes d'être développées rapidement et efficacement au profit des deux pays", a déclaré M. Inglis.



Depuis lors, le projet a progressé et la phase 1, un navire flottant de gaz naturel liquéfié (FLNG), devrait commencer à fonctionner cette année. D'autres projets de gaz naturel se profilent également à l'horizon pour le Sénégal et la Mauritanie.



BP et Kosmos prévoient de lancer un autre grand projet dans le champ gazier en eaux très profondes de Yakaar-Teranga, au large du Sénégal, qui recèle des réserves de gaz naturel de 2 739 milliards de pieds cubes. Le ministère sénégalais du pétrole et des énergies a déclaré qu'une décision finale d'investissement sera prise d'ici la fin de l'année et que la première production aura lieu en 2024. Et en Mauritanie, BP a entamé des études sur sa découverte de gaz offshore de BirAllah.



Malgré une pandémie mondiale, une hostilité occidentale croissante à l'égard des hydrocarbures et une baisse de 33 milliards USD des dépenses d'investissement dans les projets africains, le Sénégal et la Mauritanie montent rapidement dans le monde du gaz naturel - et cette trajectoire doit beaucoup à leur coopération mutuelle ainsi qu'à l'environnement favorable qu'ils ont créé pour les compagnies pétrolières internationales (CPI).



En fait, en 2018, le Sénégal a rejoint la liste des cinq pays les plus réformateurs d'Afrique subsaharienne, ce qui signifie qu'ils ont fait des progrès considérables pour améliorer le climat des affaires et accroître leur attractivité pour les investisseurs. Pour ne pas être en reste, la Mauritanie arrive à la 10e place de la liste des pays les plus réformateurs au monde.



Des régimes fiscaux avisés



Parmi les réformes, le Sénégal et la Mauritanie se sont attaqués aux principales menaces qui pèsent sur les investissements étrangers, notamment les taxes élevées et les limites de recouvrement des coûts.



Contrairement au Nigeria, dont les politiques fiscales floues limitent souvent la rentabilité de ses énormes réserves, les deux pays subsahariens ont mis en place des politiques assez raisonnables pour des projets tels que Tortue, Bir Allah, Orca, Cayar et Yakaar-Teranga. Comme l'explique en détail la Chambre africaine de l'énergie dans son rapport « Petroleum Laws - Benchmarking Report for Senegal and Mauritania », qui sera bientôt publié, le Sénégal offre les plus grandes réserves de gaz naturel pour les politiques fiscales les plus raisonnables.



Même à première vue, le Sénégal et la Mauritanie ont offert des incitations favorables aux investisseurs pour les projets récents. Les taux d'imposition sont faibles, il n'y a pas de redevances, et la part gouvernementale des bénéfices pétroliers - c'est-à-dire le montant de la production, après déduction de la production affectée aux coûts et aux dépenses, qui sera divisé entre les parties participantes et le gouvernement hôte en vertu du contrat de partage de la production - est plafonnée à 42 % pour Tortue et à 58 % pour Yakaar-Teranga.



Tout aussi important, leurs limites de recouvrement des coûts montrent clairement que le Sénégal et la Mauritanie souhaitent entretenir des relations chaleureuses avec les compagnies pétrolières internationales sur le long terme, et pas seulement lors des premières étapes de l'investissement étranger.



Avec une limite de recouvrement des coûts allant jusqu'à 75 %, ils suppriment une grande partie des inquiétudes et des incertitudes inhérentes aux investissements étrangers. Comparez cela à la limite de recouvrement des coûts dans le champ gazier offshore géant de l'Égypte, qui tombe à 20 % 11 ans après le démarrage.



En bref, la Mauritanie et le Sénégal ont des politiques fiscales parmi les plus favorables aux opérateurs sur le continent, ce qui ne manquera pas d'attirer des investissements supplémentaires. Seuls le Mozambique, l'Afrique du Sud et le Ghana offrent actuellement de meilleures conditions, mais ce contraste ne compromet en rien la voie du succès du Sénégal et de la Mauritanie. Grâce à d'autres avantages tels que des sites plus paisibles et des réserves plus importantes récemment découvertes, ces pays commencent seulement à réaliser leur plein potentiel.



Réserves et stabilité



La stabilité politique est souvent un mot d'ordre pour les investisseurs - et c'est un avantage pour le Sénégal et la Mauritanie. Si les compagnies pétrolières internationales ont souvent réussi à persévérer dans des nations instables, les investissements souffrent inévitablement des retombées politiques.



Dans une étude de contrastes, le Mozambique a découvert des réserves de gaz naturel similaires (100 trillions de pieds cubes contre 120 trillions pour le Sénégal) en 2010. Mais malgré une attention et des investissements étrangers comparables - sans parler d'une avance de quatre ans - l'industrie gazière mozambicaine est quelque peu à la traîne par rapport à celle du Sénégal, en grande partie à cause de la violence régionale permanente. Bien que la société française Total Energies ait annoncé son intention de retourner au Mozambique en 2022, elle ne prévoit pas de commencer la production avant une année complète après la date cible de Tortue - et même cette ambition repose sur l'espoir que le Mozambique améliore d'abord sa sécurité.



Cette violence peut même nuire à des nations possédantes d'énormes réserves et des relations de longue date avec les compagnies pétrolières internationales. Shell s'est retirée du Nigeria en partie à cause des vols de pétrole et des sabotages d'oléoducs, alors que le pays possède deux fois les réserves de pétrole du Sénégal.



Après avoir toléré pendant des décennies des environnements aussi violents au nom de la richesse des ressources, les compagnies pétrolières internationales se tourneront inévitablement vers le Sénégal, qui combine de manière efficace d'énormes réserves et un environnement pacifique. Débarrassés du fardeau supplémentaire de l'instabilité locale, les investissements étrangers ne peuvent qu'atteindre de nouveaux sommets dans cette nation émergente.



Aller de l'avant



Malgré les discours occidentaux sur les énergies renouvelables, le monde ne peut nier un besoin continu en pétrole et en gaz - un besoin accentué par l'incertitude qui règne sur le marché mondial.



Un besoin que l'incertitude liée au conflit ukrainien ne fasse que souligner. En offrant une combinaison unique de stabilité politique, de politiques fiscales raisonnables et de réserves importantes, le Sénégal et la Mauritanie ont posé le cadre d'un avenir brillant dans cette industrie.



Mieux encore, les deux nations reconnaissent qu'elles peuvent encore s'améliorer et développer véritablement leur potentiel. La Chambre africaine de l'énergie espère qu'ils profiteront de l'occasion pour mettre à jour et clarifier systématiquement leurs autres politiques, telles que les lois sur le contenu local. Si le Sénégal a récemment révisé ses politiques, les mécanismes d'application restent quelque peu vagues. La Mauritanie, pour sa part, n'a pas revu les siennes depuis près d'une décennie. Les deux nations ont une occasion unique de façonner ces politiques de manière à continuer à accueillir les CIO, à maintenir la compétitivité de leurs industries et à poursuivre sur la voie de l'indépendance énergétique.



JOHANNESBURG, Afrique du Sud, 28 juin 2022/APO Group/ --



Par NJ Ayuk, président exécutif, Chambre africaine de l'énergie (www.EnergyChamber.org) Distribué par APO Group pour African Energy Chamber.