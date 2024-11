Détournement de plus de 3 milliards de FCfa à la SGBS : six (6) nouvelles inculpations enregistrées

L’affaire du détournement de plus de 3 milliards de F Cfa qui secoue la Société générale Sénégal (Sgns, ex-Sgbs) et impliquant l’expert de la banque Amadou Dicko, connaît de nouveaux développements. Six (6) nouvelles personnes ont été inculpées. Ce, à la suite d’une délégation judiciaire.



Il s’agit « du frère des voisins et des partenaires » du mis en cause. Elles ont été interpellées par la Division des investigations criminelles (Dic) et présentées directement au doyen des juges mercredi.



Elles ont toutes reçues dans leurs comptes des virements frauduleusement effectués par l’expert Amadou Dicko. Pour autant, tous les complices présumés ont affirmé que Dicko leur avait fait croire qu’il devait recevoir des fonds de l’étranger. Et que compte tenu de son statut dans le banque, il ne pouvait pas recevoir directement l’argent dans son compte avant de les solliciter.



Des arguments qui ont pesé sur la balance car les 6 interpellés ont été inculpés sans être placés sous mandat de dépôt. Selon le journal, certains ont été mis sous bracelet électronique alors que les autres ont ont bénéficié du contrôle judiciaire.



