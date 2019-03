"Dette de 5 milliards" : Wade face à Cheikh Amar le 20 mars

Me Abdoulaye Wade, avait initié une procédure, devant le Tribunal de grande instance statuant en matière pénale, contre Cheikh Amar. L'ancien chef de l'Étatréclame, selon Les Échos, le paiement d'une dette de cinq (5) milliards de Fcfa à l'homme d'affaires.



Débouté en première instance, Me Wade s'était rabattu devant le juge civil pour demander une hypothèque sur la Cité Tre du patron de Tse. Une requête devant le Tribunal du Commerce, en référé, qui est quasiment à son dernier tournant.



Et, renseigne toujours le journal Les Échos dans sa parution du jour, l'affaire a été évoquée hier, mercredi 6 mars, à la première chambre du Tribunal du commerce avant d'être renvoyéé au 20 mars pour les observations des avocats de Wade.



