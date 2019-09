Développement d’activités génératrices de revenus : des sourds-muets de Saint-Louis formés (vidéo)

Lancées le 15 août par la coopération allemande à travers la GFA, les sessions de formation en teinture, sérigraphie, transformation de fruits et légumes, fabrication de savon et d’eau de javel au profit des sourds-muets de la ville, ont été bouclées, vendredi. En plus des connaissances acquises, le matériel de formation a été mis à disposition des sourds-muets. En vue d’autonomiser davantage les bénéficiaires, le centre Daniel Grouès réfléchit sur la mise en place de Groupements économiques. Les parties prenantes livrent leurs impressions.