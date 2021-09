Déversements d'hydrocarbures liquides : Une étude confirme la crainte des pêcheurs artisanaux de Saint-Louis

Les pêcheurs artisanaux et les communautés côtières craignent également un déversement d'hydrocarbures liquides, qui, selon eux, pourrait réduire davantage l'approvisionnement en poisson et la biodiversité dans la région.



Bien que BP fore du gaz, le puits contient également du condensat, un hydrocarbure qui est un sous-produit du gaz naturel qui se condense en un liquide après sa sortie du puits.



Selon l'étude d'impact environnemental et social (EIES) du projet - qu'Unearthed et SourceMaterial ont vu - sans atténuation, un déversement de condensats suite à l'éruption d'un puits pourrait affecter les zones maritimes de 8 ou 9 pays.



Bien qu'il déclare qu'un tel accident serait « extrêmement rare », il reconnaît que cela pourrait avoir des impacts mortels ou sublétaux sur les oiseaux, les mammifères marins et d'autres espèces menacées dans la région et pourrait causer des dommages graves aux plantes, telles que les mangroves, dans zones protégées. La végétation dans les zones humides pourrait prendre des années à se rétablir, dit-il.



La modélisation de BP indique que sans mesures d'atténuation, un tel déversement pourrait toucher les côtes de la Mauritanie et du Sénégal, y compris l'aire marine protégée, le parc national et la réserve de zones humides protégées en moins d'une semaine.



BP a déclaré à Unearthed que leurs plans d'intervention d'urgence et d'intervention en cas de déversement seraient activés en cas d'un tel événement. La société a refusé d'envoyer ces plans à Unearthed, mais a déclaré qu'ils couvraient une gamme complète de procédures de logistique et de gestion des déchets et étaient en cours d'élaboration avec les autorités nationales, avec lesquelles ils travaillaient également sur des exercices de formation et de réponse.





Le Dr Mandy Joye, professeur de sciences marines à l'Université de Géorgie, a déclaré à Unearthed : « Cette zone est incroyablement sensible et largement inexplorée – il y a potentiellement de nouvelles espèces et il y a un potentiel important pour la découverte de la biodiversité là-bas. Il y a toutes sortes de problèmes avec les projets gaziers, mais les condensats en particulier me rendent très nerveux. Il est difficile d'imaginer un scénario plus cauchemardesque en termes de nettoyage qu'un déversement de condensats car il est presque invisible.



« Il y a un certain nombre de façons différentes dont les animaux peuvent souffrir d'une libération de condensat. Je serais vraiment inquiet des impacts sur les coraux - qui sont connus pour être sensibles à l'exposition aux hydrocarbures en général. »



Cependant, elle a ajouté que la quantité de condensat que les estimations de l'EIES seraient libérées dans un tel événement est relativement faible et que le risque serait donc limité.



Selon Une enquête de Unearthed et de SourceMaterial