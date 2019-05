Dialogue national : Oumar Sarr ignore le mot d'ordre de Wade

Le malaise s’installe de plus en plus au Pds. Oumar Sarr numéro 2 du parti a pris le contrepied de Me Abdoulaye Wade qui a décidé de boycotter le dialogue national dont le lancement est prévu ce mardi 28 mai au Palais.



Selon Les Echos, le secrétaire général adjoint du Pds va participer, en son nom propre, aux concertations nationales. Ce, alors que le Pds, via un communiqué signé Wade, a annoncé qu'il n'y prendra pas part.



Oumar Sarr n’est pas le seul à ignorer le mot d'ordre du pape du Sopi. D’autres responsables libéraux sont en phase avec Oumar Sarr, rapporte L’Observateur.



SENEWEB