Diamnadio : Diomaye inaugure l’Hôtel Courtyard by Marriott

D'après la même source, l’hôtel Courtyard by Marriott, fruit d’un investissement de 13 milliards de francs Cfa, est une infrastructure moderne de 134 chambres répondant aux meilleurs standards internationaux. Sa construction a permis la création de 150 emplois directs, contribuant ainsi à l’émergence d’opportunités économiques pour nos jeunes et au dynamisme du secteur privé.



Le Chef de l'État a réaffirmé, à cette occasion, son ambition de faire du tourisme, un moteur de croissance économique, en cohérence avec l’Agenda national de transformation Sénégal 2050.



L’hôtel s’inscrit parfaitement dans le développement des infrastructures modernes de Diamniadio, telles que le Centre international de Conférences Abdou Diouf, Dakar Arena et le stade Abdoulaye Wade, faisant de cette localité, un hub stratégique pour le tourisme d’affaires, les événements culturels et sportifs.



Cette inauguration illustre, une fois de plus, la confiance des investisseurs en notre pays et les progrès accomplis pour offrir un environnement des affaires attractif et compétitif.