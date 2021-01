Diary Sow a contacté la police. l'enquête pour disparition inquiétante est terminée

Diary Sow, la jeune Sénégalaise étudiant à Paris qui avait disparu début janvier, a contacté cette semaine les enquêteurs, d'après une source proche du dossier à BFMTV. La jeune fille va bien. L’enquête pour disparition volontaire est désormais terminée, selon nos informations.



La disparition de Diary Sow, 20 ans, inscrite en classe préparatoire au prestigieux lycée parisien Louis-le-Grand, avait été signalée le 7 janvier. Jeudi soir, le ministre sénégalais de l'Eau Serigne Mbaye Thiam, qui a pris l'étudiante sous son aile, a transmis quelques mots de sa part, expliquant qu'elle avait cherché une sorte de "répit salutaire" sans pouvoir en expliquer la raison. Elle se déclare surprise et "désolée" de l'émotion que sa disparition a causée.



Le ministre a publié ces extraits d'une lettre et d'échanges avec elle sur son compte Twitter, avec son accord et celui de sa famille. Les échanges publiés ne disent rien de l'endroit se trouve la jeune femme, connue au Sénégal comme l'incarnation de l'excellence et de la réussite scolaires. Le Président sénégalais Macky Sall lui-même, avait donné des instructions pour la retrouver, selon l'ambassadeur du Sénégal en France, Maguette Sèye.



Bfm Tv