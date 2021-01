Diary Sow, deux fois meilleure élève du Sénégal, portée disparue

Les Echos affirme qu'elle est injoignable et introuvable et qu'elle n'est plus retournée en classe au Lycée Louis Le Grand de Paris, après les fêtes de fin d'année.



Son établissement, la police française, l'ambassade et le Consulat du Sénégal se sont mobilisés pour la retrouver.



L'Observateur d'affirmer que son téléphone et celui de sa correspondante locale ne répondent plus. Une déposition a aussi été déposée à la police.