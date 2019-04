Diéne Farba SARR Après Son Limogeage : « On ne m’a pas consulté, on ne m’a rien dit…»

Comme on pouvait s’y attendre, le coup de balai qu’a donné Macky SALL hier avec l’éviction de nombreux responsables politiques commence à susciter des grincements de dents.



Ministre depuis 2012, Diéne Farba SARR qui fait partie des 22 recalés n’a pas caché sa surprise et son amertume. A la publication de la liste des membres du gouvernement, celui qui était jusque-là ministre du Renouveau urbain, de l’Habitat et du cadre de Vie a manifesté son étonnement.



Le membre fondateur de l’APR aurait indiqué n’avoir même pas été informé de sa non reconduction qu’il a apprise à la télé à l’instar des autres Sénégalais. «On ne m’a pas consulté, on ne m’a rien dit…», aurait indiqué l’ancien ministre.



Toutefois, Diéne Farba SARR n’entend manifester aucun signe de défiance envers Macky SALL. Pour lui, un autre décret le casant quelque part ailleurs n’est pas à écarter.



WALF