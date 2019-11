Diffamation : Le ministre Oumar Guèye perd son procès contre Jeune Afrique

Le tribunal correctionnel a débouté le ministre Oumar Guèye qui poursuivait, pour diffamation, le journaliste de Jeune Afrique, Marwan Ben Yahmed.Le ministre Oumar Guèye a perdu son procès contre l’hebdomadaire Jeune Afrique. Le tribunal correctionnel de Dakar a relaxé ce jeudi le journaliste Marwan Ben Yahmed.Le ministre des Collectivités territoriales, du Développement durable et des l’Aménagement des territoires, qui réclamait 500 millions de francs Cfa de dommages et intérêts, a été débouté. Son avocat a décidé d’interjeter appel.Oumar Guèye a saisi la justice pour laver son honneur après que Jeune Afrique a allégué dans un de ses numéros qu’il est cité dans une très sale affaire qui fait déjà du bruit en Espagne et au Cameroun.L’ancien ministre de la Pêche est accusé d’avoir reçu des pots-de-vin de 9973,02 euros (environ 6 482 463 francs Cfa). Une accusation qu’il a niée et qu’il juge diffamatoire. Mais, les juges pensent autrement.