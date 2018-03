Diffusion de « Sanglots de Sirènes » : le ministre Oumar GUEYE réagit et promet ( vidéo )

>>> Suivez l’élément sur la RTS1

La vague de compassion soulevée par la publication « Sanglots de Sirènes » à travers des chaines de télévision et reprise par la presse en ligne, n’a pas épargnée le ministre de la Pêche et de l’Économie maritime Oumar GUEYE.Après avoir visionné ce documentaire de Ndarinfo.com diffusé à l'occasion de la célébration de la journée mondiale de la femme, le ministre, touché par les sorts de ces femmes de GANDIOL qui exploitent les « paagns » dans des conditions difficiles, décide d’envoyer une mission sur place, la semaine prochaine.L’annonce a été faite par le docteur Tening SENE, chef de projet « Développement de l’aquaculture » au terme de la diffusion du film sur l’émission Kenkéliba de la RTS1.Les vaillantes « Sirènes » de Moumbaye, Mouit et Déguou Ndiaye pourront, à l’issue de cette prospection, bénéficier des programmes de financements structurants que le ministère offre aux organisations féminines œuvrant dans le secteur de la transformation.Les « Sanglots » se transformeront-ils en éclats de joie ? En tout cas, la prompte réaction du ministre donne de bons espoirs.