Diomaye Faye lance les travaux de la gare de Sébikotane et inaugure une usine textile à Diamniadio

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a multiplié les déplacements ce samedi à travers une série de visites consacrées aux grands projets structurants du pays, entre transport ferroviaire, désenclavement territorial et industrie locale. Le chef de l'État a d'abord emprunté le Train Express Régional (TER) sur le nouveau tronçon reliant Diamniadio à l'Aéroport international Blaise-Diagne (AIBD), dont la mise en service approche.





Il a ensuite procédé au lancement officiel des travaux de la future gare de Sébikotane, avant de se rendre à Diamniadio pour inaugurer l'usine AVCI Global Industrie.Conçue comme un pôle multimodal articulé autour du train, des bus et des taxis, et réalisée par un cabinet d'architecture sénégalais, la future gare de Sébikotane vise à faciliter les déplacements quotidiens des habitants et à désenclaver une commune en forte croissance démographique.





À Diamniadio, l'usine AVCI Global Industrie marque le retour d'une activité de transformation textile sur le territoire national. Le projet, qui mise sur la transformation locale du coton plutôt que sur sa seule exportation à l'état brut, doit générer environ deux cents emplois, majoritairement destinés à des femmes et des jeunes.





MS/NDARINFO.COM

