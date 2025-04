Diomaye annonce le lancement de "Tabax Sénégal ": Une plateforme numérique pour booster l'emploi et l'investissement

Le Président Bassirou Diomaye Faye a officiellement annoncé, ce 1ᵉʳ avril 2025, le lancement de la plateforme numérique www.tabaxsenegal.sn . Cette initiative s’inscrit dans la stratégie nationale pour l’emploi, l’entrepreneuriat et l’investissement, avec pour ambition de dynamiser le marché du travail et de faciliter la mise en relation entre candidats, porteurs de projets et investisseurs.



« Cette initiative rassemble candidats à l’emploi, porteurs de projets et investisseurs autour d’objectifs clairs : valoriser les compétences nationales, faciliter l’accès à des opportunités concrètes, soutenir la réalisation de projets ambitieux, restaurer l’équité et stimuler l’investissement local », a déclaré Bassirou Diomaye Faye



Avec Tabax Sénégal, le gouvernement entend répondre aux défis de l’emploi et de la création d’entreprises en mettant à disposition un espace numérique interactif où chacun peut accéder à des offres d’emploi adaptées aux besoins du marché, soumettre et financer des projets innovants, échanger avec des investisseurs nationaux et internationaux tout en bénéficiant d’un accompagnement personnalisé pour développer ses compétences et son activité



Ce nouvel outil marque un tournant décisif dans la promotion de l'emploi et de l’entrepreneuriat au Sénégal. Le président invite ainsi tous les acteurs économiques et citoyens à se mobiliser pour faire de cette plateforme un moteur du développement national.



« Ensemble, mobilisons-nous pour un Sénégal prospère, juste et inclusif, où chaque talent trouve sa place et contribue pleinement à notre développement commun », a conclu le chef de l'Etat.



NDARINFO.COM