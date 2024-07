Diomaye attendu à Touba le 4 août 2024 : Serigne Mountakha Mbacké décrète la mobilisation

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, se rendra à Touba le dimanche 4 août prochain pour présider la cérémonie officielle de la Journée nationale de l’arbre, qui se tiendra dans la capitale du mouridisme.



Le samedi 27 juillet 2024, le maire Abdou Lahat Ka a organisé une réunion avec les Baye Faal, l’association des marchands ambulants, le chef du service départemental des eaux et forêts, ainsi que tous les acteurs concernés, pour garantir le succès de cet événement.



« Sur recommandation du khalife général des mourides, nous avons mobilisé les Baye Faal, les Badianou Gox, les jeunes, les marchands ambulants et tous les services techniques de l’environnement pour réserver un accueil chaleureux et exceptionnel au chef de l’État. Nous invitons la population à répondre massivement à l’appel de Serigne Mountakha Mbacké pour la réussite de la Journée nationale de reboisement. Nous remercions le Président de la République d’avoir choisi Touba pour cet événement important », a déclaré le maire Abdou Lahat Ka.

Serigne Dame Soda Fall a assuré que les Baye Faal sont pleinement engagés pour exécuter les directives de Serigne Mountakha Mbacké. Le porte-parole de la famille de Mame Cheikh Ibrahima Fall a précisé que les Baye Faal sont mobilisés pour les activités de reboisement et de nettoyage prévues en vue du grand Magal.



« Lorsqu’on reçoit une directive, nous ne sommes plus maîtres de nos actes. Nous devons respecter cette recommandation, car c’est le sens de notre existence. Tous les Baye Faal, ici et ailleurs, sont prêts à suivre les instructions de Serigne Mountakha. Nous ne ménagerons aucun effort pour assurer la réussite de l’événement », a affirmé le porte-parole du khalife général des Baye Faal.