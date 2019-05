Disparition des 5 pêcheurs de Saint-Louis : Une pirogue retrouvée avec ses équipements, sans aucun membre de l’équipage (vidéo)

Les familles des 5 pécheurs de Goxu Mbacc disparus de depuis le 5 mai 2019 portent leur deuil et l’amertume. Plus aucun espoir de les retrouver vivants après plusieurs recherches menées en haute mer. Ces intenses fouilles ont permis de retrouver l’embarcation avec ses équipements. Aucun membre de l’équipage n’était à bord. Des sceaux, bidons et denrées alimentaires ont été ramassés par d’autres pêcheurs qui voguaient dans cette zone. NDARINFO a recueilli les témoignages de leurs proches