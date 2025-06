Diabète à Saint-Louis : Une urgence sanitaire dans une région à haut risque

La région de Saint-Louis fait face à une situation sanitaire préoccupante. Avec une prévalence estimée à 15 %, soit trois fois plus que la moyenne nationale fixée à 5 %, le diabète y progresse de manière inquiétante. Au-delà des facteurs héréditaires, les spécialistes pointent du doigt les modes de vie et les habitudes alimentaires comme principales causes. Le centre régional de santé accueille de plus en plus de cas compliqués, souvent liés à des comorbidités. Les malades dénoncent le manque de structures spécialisées et le coût élevé des soins, qui freinent une prise en charge efficace.