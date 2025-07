Santé publique : Saint-Louis trace la voie des réformes à l’horizon 2029

Un Comité régional de développement sur la lettre de politique sectorielle 2025-2029 et sur le Compact 2 du ministère de la Santé et de l’Action sociale a réuni, hier mardi, les acteurs de la région de Saint-Louis. Pour le chef de la Division Partenariat à la Direction de la Planification, de la Recherche et des Statistiques, cette rencontre entre dans le cadre de la volonté de s’aligner aux orientations de la Stratégie nationale de développement et de l’Agenda national du Sénégal.